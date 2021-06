Selon les scientifiques, la réponse immunitaire de l'organisme est même légèrement meilleure que lorsqu'une personne reçoit deux injections de Pfizer. Pour cette étude, 250 sujets ont été suivis, dont certains ont reçu une double vaccination avec AstraZeneca ou Pfizer et d'autres la combinaison des deux. Entre neuf à douze semaines séparaient la première et deuxième injection.

Les chercheurs ont examiné la quantité d'anticorps présents dans le corps des sujets après la vaccination et ont également déterminé la force des anticorps dits neutralisants. "Cela nous indique dans quelle mesure les anticorps empêchent le virus de pénétrer dans nos cellules", a expliqué la professeure Martina Sester de l'université de la Sarre. Dix fois plus d'anticorps ont été trouvés dans le sang après une double vaccination Pfizer et une vaccination combinée qu'après deux injections AstraZeneca.

Enfin, une double injection avec Pfizer ou une combinaison d'AstraZeneca et de Pfizer entraînent une réaction plus forte des cellules dites "t". Ces cellules font partie de la réponse immunitaire et aident à produire des anticorps et à prévenir les formes graves de la maladie après une infection par le coronavirus.