L’Enquête nationale du bonheur va évaluer l’impact de la crise sur votre santé mentale.

Le 10 février, le département Économie de la santé et du bonheur de l’université de Gand, lançait le deuxième volet de son Enquête nationale du bonheur. L’étude mesure l’impact sur notre situation professionnelle et financière. L’objectif est aussi d’étudier ce que les gens attendent de la vie et comment ils envisagent le fait de vieillir. Plus de 2 000 personnes ont répondu au questionnaire. Crise du Coronavirus oblige, cette deuxième étape sera prolongée jusque fin avril.

"Cette pandémie offre une occasion unique de mesurer le bien-être mental et le bonheur des Belges avant et après la crise ", explique le Pr Lieven Annemans. " Nous pourrons en tirer de nombreuses leçons pour l’avenir. Notre objectif reste de voir comment nous pouvons améliorer le niveau moyen de bien-être et de bonheur des Belges, mais désormais aussi dans l’ère post-corona."

"Il s’agira de vérifier si, actuellement, la satisfaction de vie est moindre", poursuit Lieven Annemans. "Le fait de vivre dans la peur, pour soi-même, pour ses proches, a un impact sur la santé mentale. Les personnes qui étaient déjà seules le sont encore plus. Celles qui vivaient déjà ensemble le font de façon encore plus intensive, ce qui peut générer des tensions. Il y a aussi toutes ces incertitudes sur le futur. Vais-je pouvoir garder mon job ?"

Les chercheurs ont également ajouté quelques questions spécifiques afin d’examiner notre attitude par rapport au virus et à la gestion de la crise par la politique.

La Rédaction Le questionnaire anonyme prend 30 minutes, à compléter le lien suivant www.bonheur2020.ugent.be