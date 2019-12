Une grande campagne de sensibilisation au niveau national auprès des gynécologues débute ce jeudi.

Ce jeudi débute une vaste campagne de sensibilisation autour des violences gynécologiques lancée par l’association Prémisse, en collaboration et soutenue par la secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS). "Au niveau de l’association, on s’intéresse de près à cette problématique. On traite des accidents médicaux. On accompagne les personnes victimes d’accidents. On s’est vite rendu compte qu’énormément de femmes venaient à notre rencontre pour ce genre de questions lors de prises en charge gynécologiques. On a donc commencé à réaliser un petit guide qui parle des violences gynécologiques ainsi que du cadre juridique prévu, en lien avec la loi relative aux droits du patient. Ce guide est accessible sur notre site web prémisse.be. On peut le télécharger. On a souhaité aller plus loin en proposant des ateliers participatifs avec des personnes concernées et des professionnels de la santé autour d’interviews", détaille Rachida Essannarhi, responsable de l’association Premisse.

Suite à ces ateliers d’échange, un spot vidéo volontairement choc et interpellant où des femmes témoignent des abus physiques et/ou verbaux qu’elles ont subis a été créé, et l’ASBL souhaite attirer l’attention sur ce phénomène qu’elle juge sous-estimé aujourd’hui.

L’objectif ? Libérer la parole et sensibiliser le corps médical afin de réduire ces formes de violence. "Nous, on prône le terme de suivi gynécologique bienveillant sans sexisme. L’aspect communication est en effet très important entre les deux parties. Il est primordial d’échanger avec la patiente sur les gestes que l’on va poser sur elle, lui demander si elle est d’accord", ajoute-t-elle.

L’association est également en faveur d’une sensibilisation dès les bancs de l’université. "Cet aspect communicationnel devrait être enseigné dans le cursus de médecine, surtout que dans la gynécologie, des femmes au parcours de vie parfois compliqué sont dans des situations de fragilité importante. Tout cela doit être étudié dans le cadre des cours en faculté de médecine."

L’avant-première de la projection de la capsule vidéo : "Suivi gynécologique bienveillant et sans sexisme", se déroulera ce jeudi 12 décembre de 11 h 30 à 14 h, dans les locaux de l’ASBL BE participation, au 56 rue de la Prévoyance à Bruxelles.