C’est une conséquence méconnue du Covid, et pourtant elle toucherait une part relativement importante de la population touchée par le virus : des patients subiraient des pertes de cheveux dans les mois qui ont suivi l’infection au Covid. Une alopécie d’importance plus ou moins impactante : l’actrice américaine Alyssa Milano, touchée par le Covid en avril 2020, avait notamment fait part de ses importantes chutes de cheveux trois mois plus tard.

Le phénomène, alors inconnu, est aujourd’hui relativement bien documenté dans la littérature scientifique. Selon plusieurs études, entre 20 et 25 % des patients hospitalisés pour une infection au Covid en Chine et aux États-Unis avaient témoigné de chutes importantes ou relatives de cheveux. Selon le centre hospitalier universitaire de Genève, en Suisse, le Covid-19 peut générer des symptômes jusqu’à 7 à 9 mois après le diagnostic, selon une étude conduite aux HUG.

Parmi ceux-ci, la chute de cheveux serait considérée comme relativement fréquente. "La perte de cheveux est présente dans 3 % des cas sept à neuf mois après l’infection, explique le centre hospitalier sur sa plateforme Rafael, destinée aux patients ayant souffert du Covid. Dans les études menées aux hôpitaux universitaires de Genève, la perte de cheveux était plus importante chez les femmes. Une distribution en fonction de l’âge estimait la perte de cheveux chez 4 % des personnes entre 18 et 39 ans, 2 % de celles entre 40 et 59 ans et 6 % des 60 ans et plus."