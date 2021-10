L’ostéoporose, c’est cette maladie silencieuse et sans douleur qui fragilise les os. Et plus invalidante sera la chute… On peut compter qu’une femme sur trois et un homme sur cinq en souffriront après 50 ans. En Belgique, on évalue à environ 680 000 le nombre de patients touchés par l’ostéoporose et celle-ci est à l’origine de plus de 100 000 fractures de fragilité par an…

En ce 20 octobre, Journée mondiale de l’ostéoporose, Anne Dubois, 78 ans, nous raconte son parcours depuis qu’elle a été diagnostiquée lorsqu’elle avait 50 ans. " À partir de la ménopause, les dames devraient passer un examen de densitométrie osseuse. Pour ma part, depuis 2018, je n’ai subi qu’une légère dégradation. J’espère arriver à une certaine stabilité. Mais, quand j’en parle, même à des dames d’une cinquantaine d’années, les gens ne semblent pas concernés : ‘Ah bon ? Tu crois… ? Oh, je ne sais pas… ’ Ils sont indifférents ", regrette Anne Dubois.

(...)