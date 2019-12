En Belgique, on estime qu’entre 4 % et 7 % des adultes et entre 9 % et 14 % des enfants souffrent d’asthme. La prévalence est nettement plus élevée chez les jeunes enfants et atteint plus souvent les jeunes garçons que les jeunes filles. Pour rappel, l’asthme résulte d’une inflammation chronique des bronches qui contribue à rendre celles-ci plus sensibles, on parle d’hyperactivité bronchique. En contact avec certains agents irritants, elles vont se rétrécir suite à plusieurs phénomènes : un œdème de la paroi, une augmentation de la sécrétion de mucus et une contraction musculaire. Cette obstruction bronchique, parfois brutale, est réversible. Par ailleurs, les maladies respiratoires chroniques sont parmi les principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde, comme le rapporte l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et leur prévalence continue d’augmenter.

(...)