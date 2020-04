Des business coachs proposent une plate-forme d’écoute active et aidante pour le personnel soignant.

Ce sont des coachs néerlandophones, Dorothée Willems et Magaly De Smet, qui ont lancé l’opération il y a quelque temps. L’idée : donner son temps, son expérience et sa capacité d’écoute professionnelle pour tous les professionnels du secteur des soins de santé, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Bien vite, ils ont été rejoints par d’autres professionnels francophones, à l’initiative notamment de Patrick Zacharis, business coach depuis quinze ans, spécialisé dans le développement durable de la motivation, des talents et des compétences.

Coaching for Heroes permet aux soignants et aux aidants de prendre rendez-vous pour parler, déposer un bagage bien lourd à porter. L’objectif est de leur " permettre de prendre un temps pour eux-mêmes, ce qu’ils ne font quasi jamais… et poser leurs interrogations, leurs peurs, leurs angoisses ", avance Patrick Zacharis.

(...)