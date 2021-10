L'Allemagne propose aux personnes qui ont reçu ce vaccin une deuxième injection avec Pfizer ou Moderna. Ce plan est également sur la table pour nous. Une recommandation est attendue d'ici début novembre.

Au moment où le vaccin de Johnson & Johnson a été approuvé, il semblait déjà que la protection contre le COVID-19 était moins bonne que celle des vaccins à ARNm (Moderna et Pfizer). Mais depuis l'introduction du variant Delta, son efficacité est également décevante. À tel point, en fait, que les experts suggèrent maintenant que toute personne qui a été vaccinée avec Johnson & Johnson n'est en fait pas totalement protégée.

"Nous devons abandonner l'idée qu'une seule dose du vaccin Johnson & Johnson est suffisante", déclare Pierre Van Damme, professeur de vaccinologie (UAntwerpen) et membre du Conseil supérieur de la santé (HGR). "Comme pour les autres vaccins contre le coronavirus, nous complétons le calendrier avec une dose supplémentaire pour les plus de 65 ans."

En Allemagne, les personnes qui ont reçu une dose de Janssen se voient déjà proposer une dose supplémentaire du vaccin Pfizer ou Moderna. Dans le cadre d'une analyse approfondie, le comité allemand de vaccination Stiko (l'équivalent allemand du groupe de travail sur les vaccins au sein de notre HGR) s'est penché sur la question. Elle montre que les Allemands qui ont reçu une dose de Janssen étaient beaucoup plus susceptibles que les autres vaccinés d'avoir été infectés ou de s'être retrouvés à l'hôpital avec le COVID-19.

Le Conseil néerlandais de la santé examine actuellement la question de savoir si les personnes ayant reçu du vaccin Johnson et Johnson doivent recevoir une injection supplémentaire. L'avis est attendu au début du mois de novembre.

En Belgique, près de 400 000 personnes ont déjà reçu le vaccin Johnson et Johnson. La moitié d'entre eux ont entre 35 et 54 ans. Le vaccin à dose unique a été utilisé spécifiquement pour protéger les personnes difficiles à atteindre ou à convaincre, par exemple par des équipes mobiles. Si la Belgique décide également d'offrir une deuxième injection à tous ceux qui ont reçu Johnson et Johnson, il faudra beaucoup d'efforts pour l'administrer à tous.