Les personnes vaccinées avec AstraZeneca et Johnson&Johnson pourraient recevoir une dose de rappel. Avant une quatrième dose pour les patients immunodéprimés?

C’est une semaine décisive qui s’annonce dans le cadre de l’évolution de la stratégie vaccinale en Belgique. Premier dossier, celui de la dose de rappel pour toutes les personnes vaccinées avec AstraZeneca et Johnson&Johnson. S’ils restent efficaces contre le risque d’hospitalisations, de nombreuses études internationales montrent en effet que leur protection diminue plus vite que celle des vaccins Moderna et Pfizer. Le Conseil supérieur de la santé se réunit donc ce mardi afin de formuler un avis.

"On peut supposer qu’après un certain délai (d’environ six mois), l’abaissement de la protection immunitaire fait que ces personnes pourraient être moins bien protégées contre un regain de l’épidémie, notamment via le variant delta qui est plus virulent " , pointe Sabine Stordeur, coresponsable de la Task Force vaccination. "L’idée est d’augmenter leur protection à un moment où la charge et la circulation virale sont élevées. Et si on donne cette dose de rappel, on donnera une dose du vaccin ARN. C’est la seule certitude que l’on a : on est désormais plus que sûr du Pfizer ou du Moderna ." Pour rappel, en Belgique, près de 2 millions de personnes sont vaccinées avec les vaccins d’AstraZeneca (1,5 million) et Johnson&Johnson (400 000 personnes). Et si certains pays ont lancé une campagne de vaccination pour la troisième dose à l’égard de l’ensemble de leur population , "ils ne se sont pas basés sur des données scientifiques mais sur leur propre avis", clarifie Stordeur.

(...)