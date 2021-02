Après Pfizer et Moderna, place au vaccin d’AstraZeneca. Ce troisième vaccin anti-Covid vient d’être autorisé en Europe depuis vendredi. Il est produit par le laboratoire AstraZeneca et l’université d’Oxford et sera livré à partir du 7 février en Belgique. Mais que sait-on de cette nouvelle solution qui permettra d’accélérer la cadence de vaccination ? Première différence avec les vaccins Pfizer et Moderna qui utilisent la nouvelle technologie de l’ARN messager (ARNm), celui-ci est un vaccin classique à vecteur viral non réplicatif utilisant un adénovirus de chimpanzé. Le virus est alors transformé pour y ajouter une petite partie du virus responsable du Covid-19, mais en quantité trop faible pour tomber malade.