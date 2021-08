Si la situation sanitaire est complètement différente par rapport à l’an dernier, plus de 80 % de la population adulte belge est vaccinée aujourd’hui, la situation à Bruxelles reste préoccupante. En effet, le plus important n’est pas le nombre de tests positifs mais le nombre de cas graves (les hospitalisations), et ce nombre augmente sensiblement à Bruxelles. "Les mesures à prendre sont celles qui permettent d’empêcher la saturation des hôpitaux : celle qui a le mieux fonctionné jusqu’ici est la vaccination", indique le virologue Jean Ruelle.