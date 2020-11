La Commission avait déjà conclu en septembre un accord préliminaire avec l'allemand BioNTech et l'américain Pfizer pour précommander 200 millions de doses de leur potentiel vaccin, avec l'option d'acquérir 100 millions de doses supplémentaires. Le laboratoire américain a annoncé mardi avoir développé avec BioNTech un vaccin "efficace" à 90% pour prévenir les infections à la Covid-19, selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d'homologation.

Une fois cet accord validé, il sera envoyé aux États membres pour qu'ils décident les quantités de vaccins à réserver, la finalisation des achats relevant de ces derniers. Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a déjà annoncé que son pays pourrait avoir accès à 100 millions de doses une fois que le vaccin aura été approuvé par les autorités. "Nous recevrons normalement vendredi des informations de la Commission (sur le vaccin de Pfizer), ce qui nous donnera en principe cinq jours ouvrables pour décider si nous voulons aussi commander des vaccins", a commenté plus tôt en matinée le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke.

La Belgique est déjà inscrite via la Commission européenne dans des préachats des candidats vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, en plus d'une autre possibilité avec Sanofi-GSK. Tout candidat vaccin devra recevoir l'approbation de l'Agence européenne des Médicaments.