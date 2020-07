L’épidémie de Covid-19 et son confinement imposé pourraient bien provoquer des dommages collatéraux sur le calendrier des vaccinations en Belgique, et particulièrement celles qui sont obligatoires chez le nourrisson. En France, ce sont les données de remboursement de l’Assurance maladie qui ont permis d’observer que la consommation de vaccins était en très forte baisse, soit -35 % pour les vaccins penta/hexavalents des nourrissons et -43 % pour les vaccins rougeole-oreillons-rubéole (ROR).

(...)