Le cancer du col de l’utérus, quasi exclusivement causé par le HPV, aussi appelé papillomavirus humain, est une infection sexuellement transmissible très répandue au sein de la population sexuellement active, 80 % de cette population sera en contact avec ce virus au cours de sa vie.Il existe environ 200 types de HPV dont certains engendrent des verrues ano-génitales - également appelées condylomes - ou laryngées, des lésions précancéreuses voire des cancers du col de l’utérus, de la vulve, de l’anus, du pénis et de la gorge. On dénombre 1 094 nouveaux cas de cancer par an liés au HPV en Belgique, dont 700 cancers du col de l’utérus. Environ 200 personnes décèdent des suites de ces cancers chaque année.(...)