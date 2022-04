Un nouveau type d’adénovirus et les conséquences de la pandémie pourraient expliquer l’apparition de cette épidémie.

Un premier cas de la mystérieuse hépatite qui touche les enfants a été signalé en Belgique samedi dernier. À l’échelle mondiale, ce sont 169 cas qui ont été répertoriés, la plupart au Royaume-Uni (114).

Tous les malades sont âgés entre 1 mois et 16 ans. Si l’OMS avait annoncé la semaine dernière ouvrir une enquête sur des dizaines de cas d’hépatite infantile grave d’origine inconnue survenus d’abord au Royaume-Uni et en Espagne, les causes de la maladie demeurent floues, tout comme son origine. Il ne s’agit en effet pas des hépatites classiques (de A à E).

À ce stade, plusieurs scénarios sont envisagés.