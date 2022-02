Dans l'étude menée par Santé Publique France entre le 6 décembre et le 7 janvier, près de 150.000 cas de coronavirus ont été passés au peigne fin. La recherche indique que la protection apportée par la vaccination reste essentielle pour plusieurs catégories de personnes. C'est le cas pour les personnes âgées ainsi que celles qui possèdent des comorbidités et ce même depuis l'arrivée d'Omicron, rapporte nos confrères de la RTBF.

La conclusion de ce travail de recherches confirme la moindre sévérité d'Omicron. L'étude rapporte également que les personnes âgées ont toujours plus de chances de présenter un risque d'hospitalisation si elles ne sont pas vaccinées. Le risque sera en revanche beaucoup plus faible que face au variant Delta.

Au vu des 149.064 cas étudiés, les chercheurs ont pu évaluer les risques pour les personnes contaminées en fonction de l'âge, du sexe, du statut vaccinal et de la présence d’une comorbidité. Peu importe la tranche d'âge, le risque de gravité était plus faible chez les cas Omicron que chez les cas Delta.

Pour les personnes âgées de 18 à 79 ans, qui présentaient une infection symptomatique, le variant Omicron, par rapport au variant Delta, avait un risque 7,7 fois plus faible de développer une hospitalisation grave. En ce qui concerne les personnes âgées de 80 ans ou plus, la différence de risque entre les deux variants était plus faible, soit 3,3 fois plus faible pour les cas Omicron.

Les travaux ont pu démontrer que l'âge était un facteur très important. Le risque de cas grave augmente fortement avec l'âge des contaminés. Il était six fois plus dangereux chez les 65-80 ans que chez les 40-65 ans et 16 fois plus pour les plus de 80 ans.

En ce qui concerne le statut vaccinal, il joue aussi son rôle. Le risque était plus faible chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Pour les personnes âgées entre 18 et 79 ans, le risque a été divisé par 6,7 pour les personnes vaccinées, avec ou sans rappel. Chez les plus de 80 ans, le risque était divisé par 4,3 avec un rappel et 2,2 avec une vaccination plus ancienne.

Pour les personnes présentant des comorbidités, le risque est également plus élevé, 3,7 fois pour une comorbidité à très haut risque et 2,8 fois pour des comorbidités à risque moyen. Pour ce qui est de la différence entre les sexes, ce sont les hommes qui sont le plus à risque. Le risque était presque deux fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes, sans grande différence entre les personnes de 18 à 79 ans et celles de 80 ans et plus.