Variole du singe: mode de transmission, dangerosité, symptômes, vaccin, ... 15 questions sur la maladie Santé Ludovic Jimenez

Deux premier cas en Belgique viennent d'être confirmé par les autorités sanitaires. Cette maladie, rare sur le Vieux Continent, est habituellement localisée en Afrique centrale et de l'Ouest et n'a pas de traitement connu mais se guérit d'elle-même. Quatre experts font le point et répondent aux questions qui reviennent le plus.