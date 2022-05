Découverte pour la première fois en 1958, lors de l'apparition d'une maladie ressemblant à la variole chez des singes élevés pour la recherche, la variole du singe (Monkeypox) a soudain été détectée, depuis début mai, dans plus de vingt pays à travers le monde, dont les Etats-Unis, l'Australie, les Emirats arabes unis et une dizaine de pays en Europe, dont la Belgique, sans lien avec un voyage dans un pays endémique. Dans quelle mesure faut-il s'inquiéter de cette propagation rapide et soudaine, alors que le virus restait jusqu'ici cantonné à certains pays d'Afrique centrale et occidentale, principalement en RDC et au Nigéria? Pourquoi touche-t-il essentiellement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes? Est-ce le signe d'autres zoonoses à venir?

Réponses avec le Pr Emmanuel Bottieau, chef de l'Unité des maladies tropicales à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, un des centres où s'effectuent les tests.