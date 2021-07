Interrogé sur le risque que l’Euro ait joué ou joue le rôle de "supercontaminant", le directeur de l’OMS Europe Hans Kluge a répondu : "J’espère que non, mais je ne peux pas l’exclure."



L’organisation onusienne a même appelé à la vigilance sur tous les grands rassemblements de l’été en général, Euro de foot ou non. Et plus que les matchs de l’Euro, ce sont les retours de vacances qui pourraient provoquer un rebond significatif à plus grande échelle.