Le samedi 1er août, 288 cas d’infection au Covid-19 étaient détectés (sur 19 778 tests) contre 228 le samedi précédent (sur 14 462 tests). La croissance des cas est donc de moins en moins rapide, et ce, malgré la hausse du testing. "On constate effectivement qu’elle ralentit. À Anvers, les cas augmentent moins vite. Toutefois, dans les autres grandes villes du pays, le nombre de cas est à la hausse mais c’est quelque chose de logique. Le virus circule et surtout dans les quartiers densément peuplés où les conditions socio-économiques sont défavorables, ce qui favorise la hausse des cas, comme c’est le cas actuellement", indique Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale du centre de crise.

Du côté des admissions à l’hôpital, c’est toujours assez calme avec une moyenne qui baisse même à 22 admissions par jour ce mercredi. "C’est rassurant car on sait que ce sont surtout les jeunes qui sont touchés, ce qui est dû à la reprise de leurs activités et dans la plupart des cas, ils ne nécessitent pas d’hospitalisation. Mais dans de nombreux hôpitaux, on revoit des patients être admis. C’est donc à surveiller car il y a toujours un décalage au niveau des infections chez les personnes à risques", précise-t-elle.