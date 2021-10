Vers une troisième dose de vaccin pour tous ? Il y a de bonnes nouvelles au niveau des anticorps SantéInterview Laurence Dardenne © AP, D.R.

Alors que, parmi les primo-vaccinés, on observe de plus en plus de personnes qui développent le Covid, sous des formes heureusement rarement sévères, faut-il s'inquiéter de la durée limitée de la protection vaccinale ? En d'autres mots, l'heure de la troisième dose est-elle arrivée ? Réponses avec le Pr Stéphane De Wit, chef du Service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre.