Je vois moins bien la nuit.

Les troubles de la vision nocturne possèdent des causes sous-jacentes (cataracte, astigmatisme…) et nécessitent une consultation. Mais certains nutriments peuvent l’améliorer car ils peuvent être accentués par des carences.

La bonne ordonnance. « Il faut consommer suffisamment de fruits et légumes frais, au moins 5 par jour, insiste la Dr Kunze. Cela permet de s’assurer des apports variés en pigments antioxydants qui constituent la rétine et la protègent des agressions extérieures : lutéine, zéaxanthine, anthocyanines… Et de couvrir les besoins en vitamine C nécessaire à la transparence du cristallin. »

Les aliments à privilégier. La myrtille. « Les pigments qui la colorent en bleu, les anthocyanosides, pourraient favoriser la production de rhodopsine, une substance présente dans les bâtonnets de la rétine responsable de la sensibilité de l’œil à la lumière », continue l’ophtalmologiste. Elle contribue aussi à une bonne circulation sanguine, donc à une meilleure irrigation des yeux. Les légumes orangés (potiron, carotte…). Ils regorgent de bêtacarotène qui, transformé en vitamine A par l’organisme, contribue à limiter l’aveuglement nocturne et préserve une bonne vue en participant au système nerveux oculaire et au maintien d’une cornée translucide.

Je veux prévenir (ou ralentir) la DMLA et la cataracte.

Fr équente (elle touche 48 % des plus de 65 ans), la cataracte, vieillissement prématuré du cristallin, est favorisée par des facteurs environnementaux (excès de sucre, hypertension…) mais s’opère. Pour la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge), affectant 30 % des plus de 75 ans qui perdent progressivement la vue, il n’existe pas encore de traitement miracle, mais une bonne hygiène de vie contribue à en ralentir l’évolution.

La bonne ordonnance. « C’est en ayant la meilleure hygiène de vie possible entre 30 et 60 ans que l’on peut éviter leur mise en place, insiste Frédéric Michon. L’alimentation doit être équilibrée, riche en antioxydants protecteurs. » De nombreuses études dont une d’ampleur (AREDS, Age-Related Eye Disease Study) ont ainsi montré l’intérêt d’une supplémentation en vitamines E et C, zinc, lutéine, zéaxanthine et bêtacarotène dans la prévention et le ralentissement de la DMLA.

Les aliments à privilégier. Les fruits et légumes colorés. Tous apportent, en quantités variables, de la vitamine C qui contribue à la transparence du cristallin et à la protection oculaire, et les caroténoïdes les plus protecteurs pour l’œil (lutéine, zéaxanthine, bêtacarotène). À chaque repas ! Les fruits de mer (huîtres, crabe…). Ils sont riches en zinc qui protège les yeux du vieillissement, participe à la structure des membranes de l’œil et à leur fonctionnement (cônes, bâtonnets), préserve l’intégrité du nerf optique et transporte la vitamine A du foie à la rétine.

Je souhaite prévenir un glaucome ou ralentir sa progression.

C ette maladie est liée à une augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil qui conduit à des lésions du nerf optique responsables d’une diminution du champ de vision. Outre l’âge et l’hérédité, le diabète et l’hypertension le favorisent en agissant défavorablement sur les petits vaisseaux sanguins oculaires.

La bonne ordonnance. « Tout ce qui peut abaisser la tension artérielle limite sa progression en favorisant une bonne microcirculation sanguine, indique Frédéric Michon. Il faut réduire le sel et le café. Et contrôler le sucre. » Plus surprenant, des études ont montré « l’intérêt du jeûne intermittent (12 ou 16 h), évoque Frédéric Michon. On peut lier cet effet favorable entre autres à une diminution de la glycémie et de la pression sanguine ». Indispensables aussi, les vitamines B contribuent au bon fonctionnement du système nerveux, donc du nerf optique.

Les aliments à privilégier. Le thé. Selon une étude américaine publiée en 2018, en boire une tasse par jour pourrait réduire de 74 % le risque de glaucome. Ces bénéfices pourraient être liés à certaines de ses molécules comme les catéchines (flavonoïdes) anti-inflammatoires, circulatoires, antioxydantes, neuroprotectrices et favorables à un abaissement de la pression artérielle. Les légumes secs. Ils renferment de bonnes quantités de vitamines B, nécessaires à une vision normale, et en magnésium, indispensable au bon fonctionnement du nerf optique.

Le cholestérol sous surveillance.

Et contre les cernes ?

En favorisant la formation de plaques et de caillots, un taux élevé de mauvais cholestérol empêche le transport des nutriments vers l’œil, voire l’occlusion des microvaisseaux rétiniens. Cela peut aussi créer un anneau jaunâtre sur l’œil. Pour avoir de bons yeux, il faut donc aussi manger moins de graisses saturées (fromage, charcuterie…).Piano sur le sel, l’alcool et les graisses saturées, car ils favorisent les poches sous les yeux ! On adopte une assiette riche en fruits et légumes qui activent la microcirculation sanguine et le drainage, et protègent les cellules cutanées des radicaux libres.