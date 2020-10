L’information est très peu passée en juin alors que l’arrêté ministériel sur le sujet venait de sortir : les patients ne doivent plus prendre rendez-vous pour la visite annuelle obligatoire chez le dentiste en 2020 pour avoir droit au remboursement en 2021. Selon cet arrêté, la prestation requise pourra avoir été effectuée en 2019 ou en 2020 pour bénéficier du remboursement lors de la visite de contrôle en 2021.

Pour Tooddoc, la communauté belge rassemblant plus d’un millier de dentistes et permettant de trouver un rendez-vous médical en urgence, il est bon de faire mieux connaître cette décision gouvernementale. Pourquoi ? “Parce qu’en cette fin d’année, les praticiens font face à un raz-de-marée de patients inquiets de perdre leur remboursement annuel et qui s’y prennent souvent en dernière minute”, explique l’un des fondateurs de Tooddoc. En effet, le taux de recherche pour un rendez-vous dentaire en urgence double presque de semaine en semaine.

Or, l’actualité rend cet encombrement d’autant plus problématique car d’un côté, les nouvelles mesures sanitaires imposées aux dentistes ont causé une réduction de la capacité des praticiens de l’ordre de 20 à 50 %. De l’autre, toujours selon un sondage réalisé au sein de cette même communauté, il est estimé que 5 à 10 % des praticiens en âge de le faire ont anticipé leur départ à la retraite. Et ceci, principalement dans les zones déjà communément appelées “désert médicaux”.

“Nous sommes complètement débordés. Ces contrôles ne sont pas une priorité pour l’instant, or de nombreux patients insistent pour avoir un rendez-vous avant la fin de l’année. Alors que ce n’est pas nécessaire !”, s’exclame une dentiste de la communauté.

Les organismes assureurs partenaires ont également été alertés afin de relayer plus largement cette nouvelle qui tranquillisera aussi les personnes inquiètes qui ne comptaient pas se rendre chez un médecin en raison de la situation sanitaire.

Le rôle préventif de ce rendez-vous de contrôle n’est cependant pas à dédaigner : si votre médecin traitant n’est pas débordé, il est important d’y aller. Mais sans faire de démarche autre pour prendre rendez-vous chez un autre spécialiste dentaire.