Thierry Breton, le commissaire français européen en charge des vaccins, a présenté le "certificat sanitaire" européen hier dans l'émission politique "Le Grand Jury".



Selon lui, ce certificat sera disponible d'ici deux ou trois mois dans toute l'Europe, avançant même la date de mi-juin.

Papier à la main, Thierry Breton détaille ce certificat qui devrait nous accompagner cet été: "Dessus, il y aura un QR code, l'État qui est le vôtre, si vous êtes immunisé ou non en ayant eu le vaccin. Et pour ceux qui veulent avoir un papier, il y a aura une version papier. On y trouvera votre nom, votre date de naissance, le numéro de votre passeport certifié avec le QR code, le fait que vous ayez été vacciné ou non, le type de vaccin et si vous avez été porteur de la maladie."

Si ce passeport ne devrait pas être obligatoire, il pourrait être réclamé pour entrer dans un lieu public, prendre un avion ou encore participer à des événements de masse. Dans le cas contraire, un test PCR négatif pourrait, lui, être obligatoire. Le certificat devrait être mis à disposition des citoyens sur le site des ministères de la Santé de chaque pays de l'UE