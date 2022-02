Il y a les perdants de la crise sanitaire, et ils sont nombreux, mais certains en ressortent gagnants. C’est le cas des pharmacies en ligne qui ont fait face à une véritable explosion des commandes sur le web. "Le premier enseignement de la crise Covid, c’est que la barrière liée à la commande de produits pharmaceutiques en ligne s’est détruite, assure Gilles Jourquin, CEO de Newpharma, la première pharmacie en ligne belge et qui a assisté à un nombre de ventes record sur l’année 2021. Les gens n’ont plus peur de commander en ligne, une forme de confiance s’est installée durant la crise du Covid-19. On sent que nos clients nous font confiance et notre gamme de produits s’est aujourd’hui largement étendue."