Angélique Coetzee serait le premier médecin sud-africain à avoir alerté les autorités sur l'existence de ce nouveau variant le 18 novembre dernier. Elle avait été interpellée par des symptômes plutôt inhabituels présentés par certains de ses patients.

Fin novembre, celle-ci avait déjà assuré dans une interview pour la BBC que les patients touchés par le variant Omicron n'étaient pas gravement malades et ne nécessitaient généralement pas d'hospitalisations. "Les patients se plaignent surtout d'avoir les muscles endoloris et de la fatigue, une fatigue extrême", avait-elle alors déclaré. Avec plus de recul, trois semaines plus tard, cette tendance se confirme-t-elle ?



Dans une interview accordée au journal espagnol El País, celle qui est aussi la présidente de l'Association des médecins sud-africains, voit les principaux symptômes cliniques de l'Omicron se confirmer. "Il s'agit de maux de tête, de douleurs musculaires et de fatigue", constate-t-elle. "Ce sont les principaux symptômes dont se plaignent les patients. Parfois, ils ont aussi le nez bouché et la gorge irritée. Ce que nous ne voyons plus vraiment, ce sont les fortes fièvres et les personnes qui ont besoin d'oxygène. Pas même dans les hôpitaux. De nombreuses personnes sont admises pour autre chose et ne sont testées positives qu'ensuite".

Les non-vaccinés davantage impactés

Ce qui inquiète cependant Mme Coetze est l'impact de ce variant sur les personnes non-vaccinées. Selon elle, ceux qui ont été vaccinés ont généralement des symptômes plus légers et moins de douleur, alors que les patients non-vaccinés peuvent réellement souffrir de maux de tête et de douleurs musculaires particulièrement intenses. "Ces symptômes sont beaucoup plus graves chez les personnes non-vaccinées. Je pense donc que les vaccins nous protègent, même en cas de réinfection", analyse-t-elle.

Il est cependant important de nuancer ces premiers résultats, qui sont basés sur des patients admis en Afrique du Sud où la situation n'est pas comparable à celle de la Belgique, notamment en ce qui concerne la moyenne d'âge et la couverture vaccinale.