On agit en famille.

La devise des enfants cela devrait être : "Bouger plutôt qu’être immobile. Être debout plutôt qu’assis." Et c’est ensemble, sans ostracisme pour l’un ou l’autre membre de la famille que l’on agit pour avoir une approche saine du poids et de la nourriture. Alors, on limite télévision et ordinateur, on bouge, on joue, on sort, on marche, on fait du sport ludique : on est actif ensemble ! "Ce qui est utile aussi, c’est de déterminer un sport que l’enfant aime vraiment faire : l’activité sportive ne doit pas être une punition sinon c’est voué à l’échec", souligne Magali Jacobs.





