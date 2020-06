Les chiffres officiels n’avaient pas encore été diffusés sur le taux de mortalité en soins intensifs. "Depuis le début de l’épidémie, on a eu une mortalité de plus de 60 % en soins intensifs et dans certains hôpitaux, de près de 100 % ! Avec l’affinement des protocoles thérapeutiques et des connaissances du virus, les cliniciens ont adapté leur méthode. C’est ce qui a permis de passer à un taux de décès de 30 à 40 % aujourd’hui ", analyse Yves Coppieters, professeur en santé publique à l’ULB.