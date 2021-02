En Belgique, la vaccination avance tout doucement. De nombreux Belges sont sans doute inquiets du manque de transparence par rapport aux différents types de vaccins. Yves Van Laethem remet les choses au clair.

A Bruxelles, ils sont un peu plus de 3000 (sur plus de 11000 invitations) à s'être rendus dans les centres de vaccination de la capitale. Beaucoup trop peu, comme nous le confiait Inge Neven, directrice du service d’hygiène de la Région bruxelloise.

Il faut dire que les convocations pour se faire vacciner qu'elles soient destinées aux Bruxellois, aux Wallons ou aux Flamands, ne sont pas très précises. On ne sait notamment pas quel type de vaccin est administré. Certes, un bug informatique permettait à toute personne qui confirme son rendez-vous en ligne de le savoir mais ce n'est en tout cas, pas la norme. Ou encore, on peut deviner, selon les dates des deux doses (celles ci varient d'un vaccin à l'autre) quel type de vaccin sera administré. Mais cela n'est pas écrit noir sur blanc et cela peut sans doute, inquiéter certaines personnes et les freiner à se rendre dans les centres de vaccination.