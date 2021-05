C’est une maladie qui risque de toucher une personne sur trois dans les prochaines années mais qui reste pourtant méconnue au sein de la population. En effet, d’après une enquête réalisée par GSK auprès de 600 personnes montre que les Belges ont une connaissance limitée du zona et sous-estiment l’impact de cette maladie.

C’est pour cette raison qu’une campagne d’information est lancée dès mardi pour sensibiliser les personnes âgées de plus de 50 ans et pour mieux les protéger. “Après 50 ans, le système immunitaire s’affaiblit et le risque de développer un zona augmente”, pointe le Dr. Aoun, spécialiste en maladie infectieuse au sein de l’institut Jules Bordet.