Influenceuse du sexe, combien ça gagne ?

"Les petites jeunes d'aujourd'hui gagnent plus que nous en en faisant moins car elles sont sur la rampe de lancement, confie Nathan, le compagnon de Chloé Sanchez. On a connu un phénomène buzz avec la vidéo en gilet jaune. On a fait exploser le plateau du site à deux reprises. On s'est donc fait de l'argent, oui, mais ce n'était pas calculé. On a juste fait ce qu'on aimait toujours faire."

Pour preuve, Mister Sanchez - en société avec Chloé - ne cache pas qu'il a encore son bleu de travail (dans le secteur de la construction) sur le côté. "Avant le gilet jaune et le confinement, on gagnait entre 5 000 et 6000 euros par mois. Après cette force de frappe, on a été jusqu'à 20 000 euros par mois. Mais il ne faut pas oublier que notre métier est sans doute encore plus taxé que les autres ! On gagne moins d'argent aujourd'hui qu'avant car maintenant que nous sommes connus, les impôts nous ont fait coucou !" Le couple reste toutefois persuadé d'avoir fait le bon choix de l'indépendance pour ne pas devoir accepter des choses qu'ils ne désirent pas. Sexuellement parlant ou autres. "Avant, quand on disait : 'j'ai gagné 100 euros la journée', on était traité de voleuse ou michetonneuse, indique Chloé Sanchez. Maintenant, les nanas affichent qu'elles ont fait 10 000 euros par mois sur les réseaux sociaux. Car plus tu montres que tu en as, plus tu es crédible aujourd'hui. Avant, tu passais pour un escroc."