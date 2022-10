La pilule du lendemain gratuite en France: et en Belgique?

En Belgique, cette contraception d'urgence est disponible gratuitement et sans ordonnance dans les centres de planning familial et semble acceptée par la majorité. Pourtant, cet accès a failli être limité récemment. "Il y a eu une volonté de Maggie de Block de revenir sur la distribution de pilules dans les centres de planning mais on a tous décidé de faire résistance et de continuer la distribution comme avant. De ce fait, on s'est mis hors la loi mais la ministre a fini par faire marche arrière", explique Boris Collin, responsable du centre de planning familial FSP de Liège.

Le psychologue de formation dit s'étonner de l'opposition qui subsiste contre la contraception d'urgence. "Je trouve ça incroyable qu'autant de préjugés subsistent sur la pilule du lendemain. Il y a souvent des personnes qui nous reprochent de la délivrer sous prétexte que ça déresponsabiliserait les femmes mais dans la pratique, ce n'est pas du tout ça qu'on constate. Les femmes n'utilisent pas cette pilule à la légère."