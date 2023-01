« Le règlement du WRC2 prévoit qu'on puisse faire sept rallyes avec un joker ce qui signifie que l'on retient les six meilleurs résultats, » explique le pilote Ford. « Je serai au départ en WRC2 au Monte-Carlo, en Croatie, au Portugal, en Sardaigne, au Kenya, en Finlande et en Grèce. Je serai aussi présent en Suède mais sur une Fiesta WRC3. M-Sport m'a inscrit au championnat mais je ne participerai à priori qu'à la manche nordique car trois des autres épreuves tombent en même temps qu'une course inscrite à mon calendrier WRC2. Seule l'Estonie serait encore possible pour moi. Le Mexique est actuellement la seule manche à laquelle je suis sûr de ne pas participer. »

Terminer le championnat WRC2 tôt permettrait de disputer les trois dernières épreuves aux commandes de la Ford Puma WRC1 de Jourdan Serderidis comme le Grec l'a d'ailleurs évoqué lui-même. « Il a été décidé qu'on fera le point après le Kenya. L'Estonie, le Chili, l'Europe Centrale et le Japon sont les quatre possibilités pour la WRC1. Mais j'ignore aujourd'hui si je pourrai en faire un deux ou trois. »

Des perspectives plus que réjouissantes pour le jeune Belge et son équipier Louis Louka à qui l'on souhaite une très belle année.

A noter que neuf pilotes sont inscrits pour le WRC3 Junior qui débutera en Suède où nos compatriotes Grégoire Munster mais aussi Tom Rensonnet retrouveront notamment sur leur route les champions d'Angleterre Junior William Creighton (3e saison en JWRC) et Eamonn Kelly, les espoirs ibériques Roberto Blach et surtout Raul Hernandez ou le Français Laurent Pellier champion ERC Jr.