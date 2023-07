Sexualité: le ralentissement économique a des conséquences là où on ne l’attendait malheureusement pas

L’enquête indique une disparité importante dans la fréquence de la masturbation entre les sexes, les hommes se masturbant plus fréquemment que les femmes. Avec la Journée mondiale de la masturbation égalitaire, Womanizer veut “attirer l’attention sur le déséquilibre social entourant le tabou du plaisir féminin et la honte qui y est associée”, exprime sa responsable de l’empowerment. L’enquête a été menée auprès de 14 816 participants de 11 pays, dont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, Hong Kong, le Japon, Singapour, l’Espagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique (2).

Disparités en hausse entre les sexes dans les taux de masturbation

La découverte la plus notable est que les participants masculins ont déclaré se masturber plus fréquemment en 2023 que l’année précédente, tandis que les participantes ont signalé des taux constants de masturbation. En moyenne, les femmes se sont masturbées 70 fois par an en 2023, tandis que les hommes se sont masturbés 166 fois, ce qui représente un écart mondial significatif de masturbation de 57,71 %. Cet écart a augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente, où l’écart global de masturbation était de 47 %. Par semaine, les hommes interrogés se masturbent en moyenne 4,47 fois tandis que les femmes se masturbent 3,24 fois (2022 : hommes 2,8 fois par semaine, femmes 1,4 fois par semaine).