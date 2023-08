Comment aborder la sexualité avec vos enfants ?

Quel parent n’a jamais ou ne devra jamais répondre à la célèbre question : d’où viennent les bébés ? Dans ce cas-là, la meilleure réponse est sans conteste d’expliquer que lorsqu’un papa et une maman s’aiment fort, le papa dépose une petite graine dans le ventre de la maman. Pas besoin de se lancer dans une leçon d’anatomie ! L’important est que votre enfant fasse un lien entre amour et conception. Bien souvent, il en restera là et ne se posera plus de question.

En grandissant, de nouvelles interrogations viendront alors tarauder son esprit. Lorsque le moment sera venu et que votre enfant abordera le sujet, tenez-vous-en à ses questions pour éviter d’en dire plus que ce qu’il est prêt à entendre. Faites-le d’abord parler avant de répondre, afin de connaître ce qu’il pense déjà savoir. Mais surtout, ne fermez jamais la porte aux interrogations liées à la sexualité. Si vous n’êtes pas prêts à lui répondre car vous ne savez pas comment vous exprimez, dites-lui que vous en parlerez plus tard. Prenez le temps dont vous avez besoin et revenez vers lui lorsque vous aurez trouvé les bons mots. Le plus important est de toujours lui répondre avec franchise, en adaptant vos réponses à son âge. N’ayez pas peur d’utiliser le bon vocabulaire pour ne créer aucun malaise à l’avenir, et insister bien sur le principe de consentement.

Statistiquement, les enfants mieux informés retardent leur première expérience sexuelle, ont moins de partenaires et sont moins enclins à avoir des relations non protégées. À l’inverse, fuir les questions ou repousser les explications fragilise leur sexualité. Lorsqu’on dit à un enfant : “Tu n’es pas assez grand pour ça”, son questionnement ne s’arrêtera pas pour autant. Il comprendra simplement qu’il ne doit pas parler de ce sujet avec ses parents et pourrait préférer trouver des réponses auprès de ses amis ou sur Internet, au risque d’obtenir une image déformée de la réalité.

Mieux informé, mieux protégé

La découverte de la sexualité chez les plus jeunes passe aussi par une bonne prévention des risques qui lui sont associés. Si aujourd’hui, les écoles prodiguent des cours d’éducation sexuelle, la responsabilité revient également aux parents. Lorsque vous parlez d’agressions sexuelles avec votre enfant, donnez-lui des informations claires et, une fois que c’est fait, n’en parlez pas sans arrêt. Si vous dramatisez trop, cela pourrait inciter votre enfant à se taire s’il se trouvait en difficulté, de peur de vous bouleverser.

Enfin, il reste une crainte que tout parent espère ne pas vivre : se faire surprendre par son enfant alors que vous êtes en train de faire l’amour. Dans ce cas-là, la meilleure solution est de ne pas paniquer et surtout de ne pas culpabiliser votre enfant. S’il est plus grand, il suffit de lui rappeler que vous et votre partenaire vous vous aimez et qu’à l’avenir vous veillerez à préserver davantage votre intimité pour qu’une telle situation ne se reproduise plus. S’il est plus petit, il est par contre important de lui expliquer qu’il s’agissait de câlins et de caresses que seules les grandes personnes se font quand elles s’aiment. De fait, l’acte d’amour peut parfois être perçu de manière violente chez l’enfant. Il est donc utile de lui faire savoir que personne ne se faisait mal.

En bref, restez toujours à l’écoute de votre enfant, et le côté tabou de la sexualité ne devrait plus être qu’un lointain souvenir.