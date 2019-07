En matière de sexualité, il y a des attirances qui sont parfois assez inexplicables.

Ci-dessous le top des attirances les plus bizarres.

1. La gypsophilie ou le fait d’être excité par un partenaire ayant un membre dans le plâtre. L’excitation peut aussi être provoquée quand le gypsophile est lui-même plâtré. Une pratique qui a ses propres forums, sites pornos et fictions littéraires !

2. La dendrophilie désigne une attirance sexuelle pour… les arbres. Les dendrophiles perçoivent dans leurs creux et protubérances autant d’éléments excitants. Ils peuvent s’y frotter ou simplement les observer. Faire l’amour en forêt prend une tout autre dimension.

3. La fornicophilie. Les insectes sont souvent réputés pour déclencher la peur ou le dégoût. Pour les fornicophiles, c’est tout le contraire. Plus il y a d’insectes et plus ils grouillent, plus c’est excitant ! Le top consistant à appliquer les insectes sur ses parties génitales.