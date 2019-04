Peur, excitation, défi… Avoir une relation sexuelle dans un endroit où l’on risque d’être surpris décuple le plaisir, pour plusieurs raisons.

Le cerveau confond danger et plaisir

S’exposer au risque, c’est se mettre en danger. Et face au danger, le corps réagit : le rythme cardiaque s’accélère, la pression artérielle augmente, les pupilles se dilatent. Des symptômes très similaires à ceux éprouvés lors d’une relation sexuelle. Et pour cause, le cerveau a du mal à distinguer une excitation liée à la peur d’une excitation liée au sexe : il peut donc prendre les signaux provoqués par le danger pour une excitation sexuelle. Il libère alors un pic de dopamine, ce qui explique une intensité du plaisir supérieure grâce à la prise de risques.

Fantasme d’exhibition

Mais au-delà de l’acte sexuel et de la tension provoquée par le risque, la potentialité de montrer ses fesses, ses seins ou ses parties intimes peut inconsciemment exacerber l’excitation. C’est le fantasme d’exhibition. Car, non, être exhibitionniste ne revient pas forcément à aimer se balader tout nu dans l’espoir d’être vu et de choquer. Pour le spécialiste en psychosexualité Aoife Drury "l’exhibitionnisme comprend aussi ceux qui aiment avoir des relations sexuelles en plein air - qui ne veulent pas nécessairement se faire prendre, mais aiment le risque - ; ceux qui s’envoient des images entre adultes consentants ; ceux qui vont sur des plages naturistes. C’est un terme assez large", explique-t-il dans une interview accordée à Vice.

Sortir de la routine

Faire l’amour dans un lieu public permet aussi de développer une complicité entre les amants, d’apporter de nouvelles sensations. On change de décors, on explore le sexe dans des environnements différents. C’est une entrée dans l’univers du jeu et du challenge, qui peut aider à augmenter la libido ! On rappelle tout de même qu’en Belgique, faire l’amour dans les lieux publics est interdit par la loi. Pour plus de discrétion, vous pouvez opter pour de simples caresses, le résultat est tout aussi grisant…