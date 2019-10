Faire l’amour dans son lit, c’est bien.

Pimenter ses parties de jambes en l’air en s’essayant à d’autres lieux dans la maison, c’est parfois encore mieux. Et finalement, pourquoi ne pas tenter de le faire encore ailleurs ? Dans un parc, une plaine de jeux, un centre commercial ou même une ancienne église, vous y aviez déjà pensé ? La pratique est tout à fait interdite par la loi, mais les plus aventureux d’entre nous auront sans doute quelques anecdotes en tête tandis que d’autres n’ont jamais osé. Par manque d’envie ou d’imagination. Pour ces derniers, on a peut-être trouvé une application qui devrait vous plaire.

Son nom ? Mispicaderos. Il s’agit d’un site internet qui recense les meilleurs endroits pour passer des moments coquins hors des sentiers battus.

Et pas n’importe où. Les lieux ont été testés et approuvés par d’autres utilisateurs. Le tout se retrouve sur une grande carte, lieux précis et explications à l’appui.

Venue tout droit d’Espagne, l’application y a connu un succès retentissant avant d’être exportée. Les endroits répertoriés sont suggérés par les internautes eux-mêmes. Le créateur du site internet confiait à Vice recevoir trois à quatre nouvelles propositions par jour. En Europe, il y a déjà plus de 12 000 lieux qui sont répertoriés, dont une petite cinquantaine en Belgique. Alors, tentés ?