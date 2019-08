Longtemps la société a affirmé que oui. La libération sexuelle a mis ce dogme en question. Et la vie montre qu’on peut changer en cours de route. Bref, la sexualité est tout sauf rigide.

Alfred Kinset a fondé en 1947 un institut pour la recherche pour le sexe, à l’Université de l’Indiana. À cette époque, soit vous étiez hétérosexuel, soit anormal. Le professeur Kinsey, très décrié en ces temps, est devenu célèbre car il fut l’un des premiers à remettre tout cela en question. Il osa affirmer et prouver que tout n’était pas noir ou blanc mais qu’il y a un continuum entre la stricte hétérosexualité et la stricte homosexualité, en passant par la bisexualité. Et il imagina une échelle, qui porte son nom et qui est encore utilisée aujourd’hui, sur laquelle chacun(e) peut se situer sexuellement.