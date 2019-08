Garder ses testicules au chaud pour éviter d’avoir des enfants ? Ceci n’est pas une blague mais un vrai moyen de contraception : la CMT ou contraception masculine thermique.

Le principe est simple et consiste à réguler la chaleur des testicules pour empêcher la production de spermatozoïdes. Naturellement, la température des glandes génitales est plus basse de quelques degrés que celle du reste du corps. Un écart qui permet d’assurer la spermatogénèse. Pour la stopper, il suffit donc d’augmenter la température. Rassurez-vous, pas besoin de vous mettre des chaufferettes dans le slip pour y parvenir.

Un sous-vêtement a été spécialement conçu pour placer les testicules dans une position afin de les réchauffer. Vendu 5 euros plus cher qu’un slip classique, la méthode est indolore et dépourvue d’effets secondaires ! Elle garde tout de même quelques inconvénients… Pour être efficace, le slip doit être porté 7 jours sur 7, minimum 15 h par jour. Entre 2 et 4 mois sont nécessaires avant que le seuil contraceptif ne soit atteint. Un spermogramme permet de le vérifier avec certitude. Si elle est bien réalisée, la CMT est aussi fiable que la pilule, elle n’est pourtant pas reconnue par l’OMS !