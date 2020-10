Si le confinement a mis à mal la parentalité du couple, la longueur de la crise pourrait bien enrayer son bien-être conjugal et intime.

Aujourd’hui, alors que la crise du Covid-19 se fait à nouveau omniprésente et les réponses politiques incompréhensibles, le stress des individus est passé de " aigu lors du confinement : on y voyait une situation de l’ordre du court terme, à chronique : on est dans une situation de perte de maîtrise, dans une nécessité d’adaptabilité continuelle usante ", explique Marie Géonet, docteur en psychologie, directrice de recherche HE Vinci et chargée de cours UCLouvain.