Les problèmes d’érections touchent 64 % des hommes au moins une fois dans leur vie.

Pas de panique donc, vous n’êtes pas seul ! Mais savoir que faire quand ça arrive fréquemment peut toujours être utile.

Astuce n°1 : le cockring. Ce petit anneau existe en plusieurs tailles et matières. Il se met à la base du pénis et a pour objectif de retarder la jouissance et donc aussi… de maintenir les érections !

Astuce n°2 : laissez tomber la pénétration. Si votre engin refuse catégoriquement de se mettre au garde à vous, profitez-en pour tester d’autres plaisirs, d’autres caresses et ne vous focalisez pas sur la phase pénétration. Qui sait, vous pourriez être agréablement surpris.

Astuce n°3: Il ne faut pas oublier que la libido et le psychologique sont profondément liés : tentez de stimuler votre désir en fermant les yeux et en imaginant vos fantasmes les plus fous lorsque vous êtes seul et sans pression.