Selon une enquête, 63 % des Belges de plus de 80 ans ont au moins un rapport sexuel par mois.

À l’occasion de la sortie d’un coffret qui retrace ses 50 ans de carrière, le chanteur néerlandais Dave s’est confié à la télévision sur le couple qu’il forme avec son parolier depuis de longues années et sur sa sexualité. "Aujourd’hui, je ne suis plus homosexuel parce qu’il y a un âge où on n’est plus sexuel du tout, c’est-à-dire, on n’a plus tellement envie et les autres n’ont plus tellement envie de vous", a-t-il expliqué dans l’émission 50’ Inside sur TF1.

Malgré le travail de sensibilisation des associations spécialisées, la sexualité des seniors reste un grand tabou. Longtemps réduite à la seule fonction de procréation, la sexualité reste pour de nombreuses personnes associée à la jeunesse uniquement. Pourtant, de nombreux seniors continuent à avoir des relations sexuelles régulières et épanouissantes après 70 ans.