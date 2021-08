Les stéréotypes concernant le plaisir et la sexulaité féminine ont la vie dure et les doubles injonctions sont légion encore pour les femmes : " Quand on demande aux femmes comment elles obtiennent l’orgasme à tous les coups, c’est la masturbation qui est leur pratique préférée, ce qui ne les empêche pas de choisir la pénétration comme plat de résistance pendant les rapports ", remarque la chroniqueuse Maïa Mazaurette commentant un sondage Ifop.

Mais ça avance ! L’année dernière, Womanizer, la marque de sextoys féminins utilisant une technologie à air pulsé a lancé l’étonnante mais réjouissante "Journée internationale de la masturbation égalitaire".

Cette journée symbolise le fossé masturbatoire entre les sexes et vise à attirer l’attention sur un déséquilibre social : le tabou de la sexualité féminine et la honte qui y est associée. Bonne nouvelle : comparé à 2020, on constate une évolution positive. " Cette année l’écart en matière de masturbation est passé de 68 % à 62 %. La Journée mondiale de la masturbation égalitaire aura donc lieu le 14 août 2021, soit environ 3 semaines plus tôt qu’en 2020 où elle avait lieu le 5 septembre ", souligne Johanna Rief, responsable Sexual Empowerment chez Wow Tech. Avant cette date, c’est comme si les femmes ne s’étaient pas masturbées en 2021. Sauf qu’aujourd’hui, la masturbation féminine entre de plus en plus dans le paysage social. " Les jouets sexuels ont fait leur entrée dans la culture populaire. En commençant par une scène dans Sex and the City il y a 20 ans, dans laquelle un personnage montrait et parlait ouvertement de son vibro, jusqu’à l’approbation publique de célébrités comme Lily Allen. Avec cette évolution, les jouets sexuels eux-mêmes ont changé. Les jouets sexuels d’aujourd’hui sont modernes, élégants, discrets, fonctionnels, intelligents et stylés ", expliqe encore Johanna Rief.

Au-delà de l’onanisme, la sexualité féminine est de plus en plus assumée et revendiquée. Cela se voit sur les réseaux sociaux et notamment Instagram où les comptes féministes ou simplement féminins mettent en avant une sexualité épanouie, informent sur la mécanique du clitoris et parlent d’un désir qui n’appartient à personne d’autre qu’à soi.

Et les livres ne sont pas en reste avec notamment Jouissance Club : Une cartographie du plaisir chez Marabout.

Un ouvrage rempli de chat qui s’appelle un chat et qui est devenu un véritable best-seller, écrit par Jüne Plà du compte Instagram Jouissance Club.