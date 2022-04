Ils sont six. Venant des contre-cultures pornographiques, du travail du sexe, du monde du cinéma ou de la performance. Et si les organisateurs de ce premier Brussels Porn Film Festival sont un peu anxieux, ils sont aussi heureux. Pour une première édition, ils ne s’attendaient pas à recevoir autant d’œuvres : une sélection drastique a été faite notamment par Thomas Lavergne et Miguel Soll, du Rubis Collectif, puisqu’ils ont reçu 1390 films provenant de 93 pays suite à leur appel concernant des films d’art explorant toutes les sexualités, avec des réponses nombreuses du milieu LGBTQI +.

Il leur aura fallu deux ans pour mettre sur pied ce festival, dont la programmation va traverser tout le cinéma dédié aux pornographies alternatives contemporaines, féministes ou queer avec 5 longs métrages et une centaine de courts (dont parfois de seulement quelques minutes). Mais ils l’ont fait ! "On s’est aussi rendu compte en en parlant au début autour de nous que l’existence de ce festival était autorisant : cela a débouché sur davantage de productions", souligne Thomas Lavergne, un des fondateurs.

Un enthousiasme qui montre à quel point "le cinéma porno fascine toujours autant qu’il avive des débats passionnés". Et qui rappelle aussi les débuts du premier festival du genre, à Berlin en 2006. Désormais établi et reconnu, il a réussi à faire parler du cinéma pornographique au travers d’un prisme artistique mais aussi très "sex-positive".