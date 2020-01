Lorsqu’on parle de sexe de l’autre côté de l’écran, on ne parle pas forcément de porno.

Les séries qui prennent le pas de parler de sexualité de manière tout à fait décontractée ont de plus en plus de succès. Cette semaine, on découvrait enfin la bande-annonce de la saison 2 de Sex Education, qui traite de la sexualité chez les ados. Et depuis le début du mois de janvier, Netflix continue à explorer le sujet mais de manière plus éducative cette fois.

À travers le documentaire Le sexe, en bref (Sex explained, en anglais), une mini-série de cinq épisodes, on explore diverses thématiques liées à la sexualité, dans un format documentaire.

On y parle de fantasmes, d’attirance, de contraception, de fertilité et d’accouchement. De quoi patienter jusqu’à la sortie de son pendant nettement plus délirant, Sex education, le 17 janvier prochain.