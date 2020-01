Après "Elephantine qui voulait tout savoir sur sa zézette", la sexualité est expliquée aux petits garçons grâce à "Renardo veut tout savoir sur son zizi".

Parler de sexualité à ses enfants, voilà l’un des moments les plus appréhendés par les parents. "Quand les enfants découvrent leur sexualité et en parlent, ils sont souvent rabroués, surtout les petites filles", nous confiait Natacha de Locht, lors de la sortie du premier tome de sa série destiné à la sexualité chez les enfants : Élephantine veut tout savoir sur sa zézette. Certains ne savent simplement pas quoi répondre, et d’autres ne sont pas toujours équipés ou n’ont pas toutes les connaissances pour expliquer en détail ce qu’il se passe dans la culotte de leurs enfants. Comment trouver les bons mots ? Comment leur expliquer sans les choquer ? Jusqu’où aller ? Comment leur faire comprendre ? Et puis surtout, par où commencer ?

"Le plaisir n’est jamais évoqué dans ces livres. La sexualité est toujours un sujet tabou, surtout pour les filles", expliquait-elle à l’époque. Pourtant, lorsque les petits enfants se rendent compte que ce qu’ils ont là-dessous peut leur apporter du plaisir, ils se poseront sans doute des questions, mais ils recommenceront à coup sûr. Alors, autant être armés pour pouvoir leur expliquer. Après avoir lancé un crowdfunding pour le premier opus, ce tome destiné aux garçons a été soutenu par de nombreux partenaires tels que la Fédération laïque de centres de planning familial, Le Conseil des Femmes francophones de Belgique ou encore la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Avec Renardo veut tout savoir sur son zizi, elle s’engage à tenter d’expliquer ce qui se passe dans le slip des petits garçons et d’aider les parents à aborder le sujet avec eux en leur donnant les outils pour y parvenir ; toujours illustré par Laurent Carpentier et ses animaux mignons. "Les sujets sont représentés sous forme d’animaux de différentes familles dans une idée de métissages et de phénomène pluriel et universel", explique l’autrice. Et toujours via les éditions Nez à Nez. Aujourd’hui, il existe même le coffret qui comprend les deux livres.

Destinés aux parents comme aux professionnels de la petite enfance, les deux livres représentent un support sûr, avec des informations concrètes, vraies et vérifiées qui permettent aux adultes d’aider les enfants à connaître leur sexe et surtout à le comprendre. "Il y a une volontaire similitude entre les deux récits dans l’idée de construire des ponts plutôt que des murs entre les deux sexes."

À la fin du livre, les schémas et les définitions apportent également une seconde lecture pour une approche plus concrète du sujet.