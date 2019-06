Trop grande, trop expansive, trop crue, trop femme, trop noire… Camille n’a trouvé qu’une solution pour échapper à tous ces "trop" : s’en battre le clito.

Après avoir créé en octobre 2018 une page Instagram où elle aborde tous les sujets tabous qui entourent la vie d’une femme, elle s’est lancée dans l’écriture d’un livre.

À seulement 22 ans, l’auteure aligne dans cet ouvrage un enchaînement de punchlines illustrées sur la société actuelle. Elle n’omet aucun sujet : masturbation, règles, relations amoureuses et sexuelles… Tout y est. Ses critiques acerbes et humoristiques s’accompagnent de conseils via des fiches pratiques et instructives. Elle y mentionne des œuvres artistiques qui l’inspirent, présente les grandes figures du féminisme… Un ouvrage engagé et ludique qui libère la parole féminine !

---> Camille, Je m’en bats le Clito, Kiwi Édition. Et le compte Instagram de Camille, c’est ici : https ://www.instagram.com/jemenbatsleclito/?hl=fr