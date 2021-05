Quelles sont les conséquences de la crise et du confinement sur la sexualité des Belges ?

Si les enquêtes scientifiques semblent s’accorder sur une diminution de la fréquence de l’activité sexuelle pour tout le monde (que ce soit les célibataires et couples cohabitants) tout comme sur la baisse de la satisfaction liée à celle-ci, dans un autre temps, "on a également constaté une hausse de la consommation de pornographie et des pratiques masturbatoires, indique Michel Amand, sexologue et secrétaire général de la Société des sexologues universitaires de Belgique (SSUB).

(...)