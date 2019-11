"En moyenne, on fait l’amour deux à trois fois par semaine." "Parler de ma vie sexuelle et amoureuse ? Rien à dire, pas de problème, tout va bien." "La créativité que l’on avait au début est passée et il faut donc pouvoir encore étonner l’autre, c’est la grande difficulté de la vieillesse." "Quand je bois un verre, c’est plus facile. Les câlins ce sont des bons moments." Ils s’appellent* Jacques, Hervé, Henriette et Françoise et ils ont 63, 74, 70 et 68 ans. Avec leurs histoires, ils déconstruisent les tabous liés à la sexualité chez les seniors. Et même si "senior" n’est pas une tranche d’âge en soi, les plus jeunes ont souvent du mal à concevoir que leurs aînés aient encore une vie sexuelle active.

(...)